صورة عاطفية لـ كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف تخطف الأنظار

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة كندة علوش جمهورها على إنستجرام، صورة عاطفية تجمعها بزوجها النجم المصري عمرو يوسف على شاطئ البحر.

وأثنى جمهور كندة على الرومانسية التي تجمع بينها وبين زوجها، فحصدت الصورة ما يقارب الـ200 ألف إعجاب.

على صعيد آخر، تستعد كندة علوش لتصوير حكاية “ضي القمر”، إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا”، بعد إجازة عيد الأضحي.

المسلسل من إخراج مريم الأحمدي، ويشهد عودة كندة علوش إلى الساحة الدرامية بعد غياب بسبب ظروف الزواج والإنجاب.