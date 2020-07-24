هاني شاكر يُطرب الجمهور في حفله الأونلاين الأوّل

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متابعة بتجــــــــــــرد: تحت عنوان “حفلات الصيف مكملين معاكم” أحيا الفنان المصري هاني شاكر حفلاً افتراضياً نشرت مقاطع منه الحسابات التابعة لمنصة “شاهد” على مواقع التواصل الاجتماعي.
واظهرت هذه المقاطع مشاهد من الحفل حيث قدم الفنان المصري مجموعة من أغنياته وابرزها اغنية “هتعدي” التي وجه من خلالها بحسب المنصة رسالة إلى المتابعين داعياً إياهم إلى التمسك بالأمل لأن هذه الأزمة ستصبح جزءًا من الماضي.
كما أمتع الفنان مشاهدي المنصة بأغنياته القديمة ومنها “يا ريتني” و”هو انت لسه بتسألي” ولفت الانظار باستعادته أغنية “كدة برده يا قمر” بعد مرور 50 عاماً على أدائه إياها للمرة الأولى. ولم يتردد في الغناء باللهجة الخليجية.
وتفاعل مع المقاطع الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بصوت الفنان المميز وأدائه الراقي بحسب ما جاء في التعليقات التي نشرت على حساب المنصة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
ويشار إلى أن نجوماً آخرين سبقوا الفنان المصري إلى الظهور عبرها ومنهم الفنان خالد عبد الرحمن والفنان جورج وسوف والفنان عبدالله الرويشد والفنانتان اللبنانيتان إليسا ونجوى كرم.
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