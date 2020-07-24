هداف الدوري الإيطالي.. تميمة كريستيانو رونالدو تهدد أودينيزي

يستعد يوفنتوس لمواجهة أودينيزي في عقر داره مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، والتي قد تشهد تتويج "بيانكونيري" باللقب التاسع على التوالي.

وأهدى إنتر ميلان ثالث الترتيب غريمه اليوفي فرصة تاريخية لحسم اللقب حال فوزه على أودينيزي، إذ سيبتعد بالصدارة حينها بفارق 9 نقاط عن أتالانتا (الوصيف) قبل 3 جولات على النهاية.

وتصب المواجهات المباشرة بين يوفنتوس وأتالانتا في صالح رجال المدرب ماوريسيو ساري، لذا فإن الفوز على أودينيزي سيعني تتويجهم باللقب للموسم التاسع دون الاكتراث بنتائج باقي الجولات.

هداف الدوري الإيطالي

البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يتأهب للمشاركة ضد أودينيزي للمرة الثالثة في مسيرته، على أمل تعزيز سجله التهديفي في الكالتشيو هذا الموسم.

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ويتصارع رونالدو مع المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو، على جائزة هداف الكالتشيو، في ظل تساويهما معا في الصدارة برصيد 30 هدفا قبل 4 جولات من النهاية.

ولم يخض "الدون" سوى مباراتين فقط ضد أودينيزي، إذ شارك في لقاء بالموسم الماضي وغاب عن آخر، لجلوسه على مقاعد البدلاء حتى النهاية، قبل المشاركة في مواجهة الدور الأول هذا الموسم.

رغم ذلك، استطاع رونالدو أن يسجل 3 أهداف في شباك أودينيزي، بواقع هدف في الموسم الماضي، وثنائية في مباراة الدور الأول هذا الموسم، ما يعني عدم غيابه عن التهديف في أي مباراة أمامه.

وبذلك، يتسلح النجم البرتغالي بتميمة مميزة في مواجهته الثالثة ضد أودينيزي، لزيادة سجله التهديفي في الجولات المتبقية، على أمل نيل لقب هداف الدوري الإيطالي لأول مرة في مسيرته خلال موسمه الثاني مع البطل التاريخي للمسابقة.