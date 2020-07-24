“مشاعر” شيرين عبد الوهاب تحلّق عاليًا بعد سبع سنوات

احتفلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بوصول أغنيتها “مشاعر” الى 200 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب منذ سبع سنوات.

ووجهت شيرين الشكر إلى جمهورها لدعمه لها خلال مشورها الفني، وكتبت على تويتر: “اليوم واحدة من أقرب الأغاني على قلبي وصلت الى ٢٠٠ مليون مشاهدة. كل هذا بسببكم وبسبب دعمكم لي ولكل أغنية أقدمها لكم من قلبي وتصل الى قلوبكم. شكراً لكم“.

أغنية “مشاعر” صدرت في عام 2013 وهي تتر مسلسل “حكاية حياة” للنجمة المصرية غادة عبد الرازق، وهي من تأليف الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد أبراهيم.

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كما كتب محمد رحيم: “الحمدلله أشكر ربنا على هذا النجاح الكبير في أغنية مشاعر التي تخطت 200 مليون مشاهدة. الحقيقة خطوة جميلة جدا أسعدتني والف مبروك لحبيبتي شيرين ولكل فريق العمل الشاعر احمد مرزوق والموزع أحمد أبراهيم والمهندس محمد صقر وكل من شارك في الأغنية”.

وتابع: “يا رب كل الناس دائماً في نجاح وسعدا. الحمدالله أول مطربة مصرية وعربية تكسر هذا الرقم. أيضاً أول تتر مسلسل مصري وعربي في تاريخ الدراما يكسر رقم 200 مليون مشاهدة”.

جمهور شيرين قام بتهنئتها وأكد أن أغنيـة مشاعر تعتبر حالـة غنائـية خـاصة، وصلـت الى الجميـع وباتت واحدة مـن الأغاني المحفـورة في عالـم الأغنـية العربيـة وستبـقى.