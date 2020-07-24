خطوبة ديمي لوفاتو وماكس إريش بعد 5 أشهر من المواعدة (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام خطبتها للممثل الأمريكي ماكس إريش، وقامت بنشر صور رومانسية لهما واستعرضت خاتم خطبتها الماسي الضخم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المغنية ديمي لوفاتو 27 عامًا، بدأت بمواعدة الممثل الأمريكي ماكس إريش 28 عامًا في شهر مارس الماضي، وبعد مرور أقل من 5 أشهر أعلنت لوفاتو خطبتها على ماكس عبر "إنستغرام" وكتبت معلقة على صور خطبتها: "كان أبي يناديني عندما كنت طفلة بشريكه الصغير واليوم أنا سأصبح بشكل رسمي شريكة حياة شخص آخر".

وأكدت لوفاتو أنها لم تشعر بالحب غير المشروط سوى مع والدها وخطيبها ماكس، فهو يتقبلها كما هي ولا يحاول أن يغيرها لأي شخص آخر وهو دائمًا يريد الأفضل لها لذلك هي تشعر بالسعادة والفخر لقبولها الزواج منه وتأسيس حياة وأسرة جديدة معه".

وكان الثنائي من قبل يقضيان فترات الحجر المنزلي سويًا في منزل لوفاتو بعد تفشي جائحة كورونا.

وقبل وقت قصير من إعلان الخطبة، شوهدا سويًا في ماليبو بالملابس نفسها التي ظهرا بها في الصور التي نشرتها لوفاتو للإعلان عن خطوبتهما، حيث بدت في غاية الأناقة وهي ترتدي فستانًا أبيض قصيرا وحقيبة مرصعة بالجواهر وكان كل من الثنائي يضع كمامة الوجه.

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وبلا شك الخطوبة تعدّ مرحلة مهمة وسعيدة في حياة لوفاتو بعد المعاناة الطويلة مع الإدمان الذي كاد أن يودي بحياتها والاكتئاب واضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل.

وكان للوفاتو العديد من العلاقات العاطفية غير الناجحة، ففي عام 2008 واعدت الممثل الأمريكي كودي لينلي ثم انفصلت عنه وبدأت مواعدة الموسيقي الأمريكي تريس سايروس شقيق المغنية والممثلة مايلي سايروس وانفصلا بعد فترة قصيرة للغاية.

وفي عام 2010 بدأت لوفاتو بمواعدة المغني الأمريكي جو جوناس بعد فيلمهما الشهير Camp Rock.

وفي عام 2010 بدأت لوفاتو أطول علاقة عاطفية مع الممثل الأمريكي ويلمر فالديراما والتي استمرت لمدة 6 سنوات وانفصلا في عام 2016 وتحدثت عنه في فيلمها الوثائقي في 2017 أنها لم تقابل أي شخص آخر يقارن بويلمر.