شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وأحمد مالك أحدث المنضمين لـ"جارة القمر" مع كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مؤخراً الفنان أحمد مالك والنجمة سوسن بدر لقائمة أبطال فيلم "جارة القمر" للنجم كريم فهمى، والذى ينتظر موعد استئناف تصويره للمخرج هادى الباجورى وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، حيث صور كريم 10 أيام من الفيلم قبل أزمة فيروس كورونا.

فيلم "جارة القمر" بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس إخراج هادى البادورى وتأليف محمود زهران ويشارك في بطولة العمل كل من بيومى فؤاد وأحمد مالك وسوسن بدر.

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يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحققت نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون كريم فهمى وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

أما أحمد مالك كان آخر ظهور له فى مسلسل "زى الشمس" موسم رمضان 2019، مع النجمة دينا الشربينى وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر وأحمد السعدنى وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً للمخرج سامح عبد العزيز تأليف مريم نعوم.

وفى سياق آخر يشارك أحمد مالك فى فيلم "كيرة والجن" مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمقرر استئناف تصويره الأيام القليلة المقبلة، إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وإنتاج سينرجى ويشارك فى بطولة العمل هند صبرى وروبى وأخرون من النجوم.