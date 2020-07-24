منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية منة شلبي، أمس الخميس، بعيد ميلادها الـ 38 بحضور عدد من نجوم الفن.

وفي سياق آخر تواصل منة تصوير الفيلم الكوميدي “النمس والإنس”، حيث تجسد فيه البطولة النسائية أمام الفنان محمد هنيدي، والذي انطلق تصويره مؤخرًا داخل ستوديو شريف عرفة.

فيلم “النمس والإنس” بطولة الفنانين محمد هنيدى، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.