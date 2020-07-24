متابعة بتجــــــــــرد: أجرت ديزني تغييرات كبيرة على جدولها الزمني لإطلاق الأفلام.
وأجّلت الشركة إطلاق فيلم “مولان” في الولايات المتحدة الذي كان مقررًا في 21 آب/أغسطس، دون تحديد موعد جديد له، في حين أعلنت أن فيلمي “ستار وورز” و”أفاتار” سيتم تأجيل موعد طرحهما لعام كامل.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان رسمي أن الدافع وراء الخطوة كان بسبب “إغلاق صالات السينما وتوقف الإنتاج”.
وأضاف المتحدث: “خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضح أنه لا يمكن القيام بشيء كما كان مخطط له، عندما يتعلق الأمر بكيفية طرح الأفلام خلال هذه الأزمة الصحية العالمية”.
كانت هذه تفاصيل خبر ديزني تؤجل طرح أفلامها.. وأبرزها “مولان” و”أفاتار” و”ستار وورز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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