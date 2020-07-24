“اشتقت لتلك الأجواء”.. ميريام فارس تشارك جمهورها فيديو لها على المسرح

متابعة بتجــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس، الجمهور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بفيديو من إحدى حفلاتها التي أحياتها قبل انتشار فيروس كورونا، والذي على إثره تم إلغاء كل الفعاليات التي تشهد تجمعات منعًا لانتشار الوباء.

وكتبت ملكة المسرح في تعليقها على الفيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”: “شو اشتقت لهل أجواء”.

ومؤخرا، أطلت ميريام فارس بصور جديدة التقطها لها ابنها الوحيد “جايدن”، وظهرت فيها بشكل عفوي وهي في منزلها.

جدير ذكره أن ميريام فارس كانت قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت عدّة أغنيات من ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.