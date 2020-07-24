حسين الجسمي يعود إلى الحفلات الجماهيرية في عيد الأضحى

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب طويل عن الغناء على المسرح النزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، يعود النجم الإماراتي حسين الجسمي إلى الحفلات الجماهيرية في عيد الأضحى المبارك.
ومن المقرر أن يحيي حسين الجسمي حفلًا خيريًا لدعم الأطفال في ظل كوفيد-19 يوم 1 آب/أغسطس المقبل على مسرح “دبي أوبرا”.
وأعلن الجسمي عن الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، حيث كتب: “لله الحمد نعود والفرحة رسالتنا لنساهم بكل محبة في نشر الأمل والحب بحفل جماهيري خيري، حفل العيد والعطاء، في داري “دبي أوبرا” وذلك ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يوم 1 أغسطس”.
جدير بالذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “الحساس” من ألحانه ورؤيته الموسيقية، كلمات أحمد الصانع وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.
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