مايك تايسون يعود للملاكمة في نزال إستعراضي

متابعة بتجــــــــــــرد: سيواجه مايك تايسون بطل العالم السابق في وزن الثقيل في نزال إستعراضي أمام روي جونز جونيور بطل العالم في أربع فئات يوم 12 أيلول، وسيكون النزال من ثماني جولات ويبث عبر منصة تريلر بجانب نقل الكواليس وجلسة التصوير قبل النزال وفقرات موسيقية.

تايسون البالغ من عمر 53 عاماً الذي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، الجماهير بشأن عودته المحتملة للملاكمة في آيار بعد نشر مفاطع فيديو لتدريباته وقال في إحدى المرات “أنا عائد”.

وكان آخر نزال لجونز 51 عاماً الذي حمل سبعة أحزمة للملاكمة في 2018. وأصبح تايسون أصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل على مر العصور عندما هزم تريفور بربيك في 1986 وعمره 20 عاماً وفاز في 50 نزالاً من إجمالي 58 كمحترف قبل الاعتزال في 2005 عقب خسارة أمام كيفن مكبرايد.