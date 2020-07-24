بعد يوتيوب.. عاصي الحلاني يتصدّر ديزر ويحتل المرتبة الأولى

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن تصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” (Trending)، احتلّت أغنية فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجديدة “رجعتيني لبدايتي” المرتبة الأولى بين الأغاني الأعلى استماعًا عبر تطبيق “ديزر”.

وتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الساعات الأولى على طرحها، وذلك رغم المنافسة الشديدة التي تشهدها الساحة الغنائية العربية في الفترة الراهنة مع إطلاق عدد كبير من الفنانين اللبناني والعرب لأغنياتهم الجديدة ونذكر من بينهم الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد.

جدير ذكره أن أغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صبّاغ أمّا الكليب الخاص بها فتشارك في بطولته زوجة عاصي، السيدة كوليت بولس الحلاني وهو من إخراج أحمد المنجد.

وتعتبر هذه الأغنية الرابعة التي يفرج عنها عاصي من ألبومه الجديد، حيث طرح في الفترة الماضية ثلاث أغنيات هي “ضلي اضحكي” و”بويا محمد” و”بعشقك”.