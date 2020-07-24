شاهيناز تعود إلى جمهورها وتطرح فيديو كليب “توتة توتة”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية شاهيناز كليب أغنيتها الجديدة “توتة توتة” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين، أمّا الكليب فهو من إخراج اسلام عبد اللطيف وتتعاون من خلاله شاهيناز مع شركة “مزيكا” لصحابها المنتج المصري محسن جابر.
وتظهر شاهيناز في الكليب بإطلال مختلفة في الشكل والأداء عن أعمالها المصوّرة السابقة.
جدير ذكره أن شاهيناز عرفت بمجموعة من الأغاني الناجحة نذكر منها “كمان كمان” و”قولي قولي” و”مالناش مكان”، “احبك اعيشلك” وغيرها.
ويقول مطلع الأغنية:
داللي كان منايا
يبقي في يوم حبيبي
تمت الحكاية
بقا ملكي ونصيبي
في الرايحة انا عيني عليه
في الجاية انا عيني عليه
ده خطفني بسحر عنيه
وخلاص دبلتي في ايديه
توتة توتة
قلبي في حبه دايب
عاوزة اسمع زغروطة
عقبال كل الحبايب
تمت الحكاية
بقا ملكي ومن نصيبي
اللي خطفني بسحر عنيه
ما خلاص دبلتي في ايديه
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