شاهيناز تعود إلى جمهورها وتطرح فيديو كليب “توتة توتة”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية شاهيناز كليب أغنيتها الجديدة “توتة توتة” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين، أمّا الكليب فهو من إخراج اسلام عبد اللطيف وتتعاون من خلاله شاهيناز مع شركة “مزيكا” لصحابها المنتج المصري محسن جابر.

وتظهر شاهيناز في الكليب بإطلال مختلفة في الشكل والأداء عن أعمالها المصوّرة السابقة.

جدير ذكره أن شاهيناز عرفت بمجموعة من الأغاني الناجحة نذكر منها “كمان كمان” و”قولي قولي” و”مالناش مكان”، “احبك اعيشلك” وغيرها.

ويقول مطلع الأغنية:

Advertisements

داللي كان منايا

يبقي في يوم حبيبي

تمت الحكاية

بقا ملكي ونصيبي

في الرايحة انا عيني عليه

في الجاية انا عيني عليه

ده خطفني بسحر عنيه

وخلاص دبلتي في ايديه

توتة توتة

قلبي في حبه دايب

عاوزة اسمع زغروطة

عقبال كل الحبايب

تمت الحكاية

بقا ملكي ومن نصيبي

اللي خطفني بسحر عنيه

ما خلاص دبلتي في ايديه