بعد شائعات كارداشيان وويست.. أشهر حالات طلاق نجوم هوليوود

يمر أغلب مشاهير هوليوود بحالات طلاق صادمة وغير متوقعة، نظراً للصورة الذهبية التي يصدرها الإعلام عن قصص حب النجوم.

ولعل أحدث حالات الانفصال الوشيكة هي زيجة كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست، الذي نشر مؤخراً عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أكثر من تغريدة تشير إلى رغبته في الانفصال عن زوجته قبل أن يمسحهم سريعاً.

أشعلت تدوينات كاني تأويلات الإعلام عن قرب انفصال الثنائي بعد زيجة استمرت 6 أعوام، دون تعليق منهما حتى الآن.

ومع كثرة الشائعات، ترصد صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أشهر حالات الطلاق في هوليوود.

1- براد بيت وأنجلينا جولي





انطلقت علاقة براد بيت وأنجلينا جولي من موقع تصوير فيلم "Mr. & Mrs. Smith" الذي جمعهما معاً، واستمرا سوياً حتى عام 2016 حينما تقدمت أنجلينا بطلب طلاق رسمي.

تسبب طلاق الثنائي في حالة صدمة لمحبيهما خاصة أن زيجتهما أسفرت عن 6 أبناء، إلا أن الثنائي يحاول الحفاظ على صداقتهما من أجل أبنائهما.

2- جوني ديب وآمبر هيرد





تزوج جوني ديب وآمبر هيرد لمدة 15 شهراً فقط، قبل أن تتقدم الأخيرة بطلب طلاق في مايو/أيار 2016، مع أمر قضائي بمنع الاقتراب ضد طليقها.

واتهمت آمبر طليقها بالاعتداء جسدياً عليها مطالبة بتعويض 7 مليون دولار، وبالفعل تم الطلاق عام 2017، قبل أن تعود القضية للأضواء مؤخراً إثر اتهام جوني ديب طليقته بتشويه سمعته مطالباً إياها بتعويض 50 مليون دولار.

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3- جينيفر أنيستون وجاستن ثيرو





بعد 15 شهراً من المواعدة وخطبة استمرت 3 أعوام، تزوج الثنائي جاستن ثيرو وجينيفر أنيستون في حفل زفاف مفاجئ عام 2015، إلا الزيجة لم تستمر طويلًا.

أعلن الثنائي انفصالهما عام 2018، وأكدا على استمرار صداقتهما منذ ذلك الحين.

4- جوينيث بالترو وكريس مارتن





استمرت زيجة الموسيقي كريس مارتن والممثلة الفائزة بالأوسكار جوينيث بالترو أكثر من 10 أعوام قبل أن تنتهي عام 2014.

ما زالت علاقة الثنائي جيدة، وشوهدا أكثر من مرة يتبادلان الزيارات مع أبنائهما آبل وموس في الأعياد الرسمية والعائلية.

5- جينيفر جارنر وبن أفليك





أعلن الممثل الأمريكي بن أفليك انفصاله عن زوجته عام 2015 بعد زيجة استمرت 10 أعوام بسبب مشاكله مع الإدمان.

بعد الانفصال استمرت جارنر في دعم بن أفليك خلال رحلته العلاجية ومازال الثنائي يتمتع بعلاقة صداقة جيدة حتى الآن.

6- توم كروز وبينلوبي هولمز





استمرت زيجة الثنائي 5 أعوام ونصف قبل أن تتقدم بينلوبي هولمز بطلب طلاق رسمي عن زوجها توم كروز عام 2015.