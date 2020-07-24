بيرين سات تعلن بدء تصوير جزء جديد من مسلسل "عطية"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الممثلة التركية بيرين سات عن بدء تصوير الجزء الجديد لمسلسلها The Gift أو "عطية"، والذي حقق نجاحاً لافتاً على منصة Netflix العالمية.
وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية: "بعد أشهر من الانتظار، تم اتخاذ جميع الإجراءات وبدأنا في الإنتاج مرة أخرى. حظاً طيباً لفريقنا الإبداعي للموسم الثالث ولجميع زملائي".
يذكر أن المسلسل اثار الكثير من الجدل في تركيا بسبب بعض المشاهد الجنسية جمعت بين سات وزميلها الممثل متين اكدولغر.
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