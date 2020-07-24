شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يقدم أغنية سنجل جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى شوقى من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "ضارب عليوى" من كلمات صابر كمال ولحن بلال سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى أغنية "ملطشة القلوب"، وأعلن المنتج نصر محروس أنه قد تحدد طرحها بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان مصطفى شوقى أعلن من قبل أنه يحب أغاني المهرجانات فهي تعد لونا من ألوان الأغاني الشعبية، وأغنية المهرجانات استطاعات فرض نفسها، لذلك أنا ضد الهجوم على أغنية المهرجان لأن مصدره الحقيقى هو الحارة المصرية، لكن مع مراقبة كلمات الأغانى، وأضاف لم أفكر قط فى تقديم هذا النوع لكنى ضد منعه.

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وعن أغنية "زحمة" للفنان أحمد عدوية قال مصطفى شوقى هذه الأغنية قدمت منذ خمسين عاما واستطاعت أن تعيش في ظل كل المطربين والأغاني فالعظيم هاني شنوده كان لديه بعد نظر واختار صوت أحمد عدوية لأنه وثق في نجاحه، وأضاف قدمني الفنان حميد الشاعري منذ زمن وقدم لي دعم حقيقي من خلال البرامج وبعض الدويتات التي قدمتها معه.

واسترسل مصطفى لا يزعجنى تشبيى بالفنان العظيم محمد منير، فذلك شرف كبير لى، لكن سيزعجني إذا اتهمت بتقليده، فالتقليد مقبرة الفنان، وعن أغنيته الوطنية "أبويا وصاني" قال كانت من اختيار المنتج نصر محروس، وبالمناسبة أنا أغنى معه بالأمر فأنا أثق في اختياراته، وهذه الأغنية هي من التراث وتم اكتشافها من جديد، وكان اختيارا موفقا، حيث اعتمدت الأغنية علي آلة السمسية التي إندثرت ولم تعد موجودة سوي في بلاد القناة وهي بالفعل تعاني من الإهمال وأتمنى ألا نسمح لهذه الآلات أن تندثر.