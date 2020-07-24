شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور عارفة عبد الرسول فى فيلم "قمر 14" مع غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة عارفة عبد الرسول دور المربية الخاصة بالفنانة غادة عادل داخل أحداث فيلم "قمر 14"، حيث بدأت عارفة تصوير أول مشاهدها يوم السبت الماضى، وجمعتها المشاهد بنجوم الفيلم.

فيلم قمر 14 من بطولة خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفشاوى ، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى، تدور قصة فيلم يضم 5 خطوط درامية، ولك خط حكاية درامية أبطال مخلتفة.

من ناحية أخري تستعد عارفة لبدء تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن"، للنجمين الكبيرين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية جدة الفنان كريم عبد العزيز، وتظهر بشخصية تتواجد خلال فترة الاحتلال البريطانى لمصر.

كانت الفنانة عارفة عبد الرسول قد شاركت فى موسم رمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى وبيومي فؤاد ودارت أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة.