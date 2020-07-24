صورة| كندة علوش وعمرو يوسف على البحر: "مع قلبي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت على الصورة: "مع قلبي". Advertisements يُذكر أن كندة علوش تعود للساحة الفنية من خلال إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه قصتين قبل شهر رمضان الماضي. فيما كانت آخر أعمالها فيلم الأصليين عام 2017. يُذكر أن كندة حذفت تغريدة لها قبل يومين تتحدث فيها عن الاهتمام بأخبار فتيات الـ"تيك توك" وتجاهل حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل، مبررة ذلك بأن البعض فهمها بشكل خاطئ.

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