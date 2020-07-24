سلاف فواخرجي تنشر صورًا من كواليس "شارع شيكاغو" قبل عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورا من كواليس مسلسل شارع شيكاغو، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت على الصور: "لما اللي ورا الكاميرا بيكون جميل وحقيقي.. بيطلع بالكاميرا أحلى والعيون بتكون أصدق.. وشو حلو نطلع من العمل برفقة وأخوة حقيقيين، مو دائما بتصير.. كنت أول مرة بجتمع معكم بالشغل وبالحياة.. وفرحت وكسبت بهالشي.. وإن شاء الله مو آخر مرة.. نظلي، مهيار، وسيم، انتظرونا بعد 3 أيام بمسلسل شارع شيكاغو على osn".

يُذكر أن شارع شيكاغو عمل رومانسي بوليسي، تدور أحداثه بين حقبتين زمنيتين مختلفتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي، من تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.

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