رسائل أسرية تكشف عن حقيقة شخصية جوني ديب

كشفت رسائل نصية هاتفية للممثلة الأمريكية آمبر هيرد، عن شخصية صديقها النجم العالمي جوني ديب.

وأوضحت الرسائل التي بعثتها الممثلة الآمريكية إلى أمها في عام 2013، بأن جوني ديب مثل شخصية "دكتور جيكيل والسيد هايد"، في تشبيه له بأنه يعاني من انفصام في الشخصية، وقالت إنها صُدمت عندما اكتشفت أن ديب يصبح عنيفا وعدائيا تحت تأثير المخدرات

والكحول.

وقُرئت الرسائل أمام المحكمة العليا في لندن، حيث كانت هيرد (34 عاما) تدلي بشهادتها لصالح ناشري صحيفة "الصن" البريطانية، التي يقاضيها ديب بتهمة التشهير به بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفه بأنه يضرب زوجته.

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كان ديب (57 عاما) قد أدلى بشهادته الأسبوع الماضي ونفى جميع ادعاءات هيرد بالعنف والانتهاكات، وقال إنها اعتدت

عليه.

وكتبت هيرد في إحدى الرسائل إلى أمها "إنه مجنون يا أمي، عنيف ومخبول. أنا حزينة للغاية أن هذا هو من أحبه"، وكانت تلك الرسالة في أحد أيام شهر مارس عام 2013 عندما كان ديب، حسبما تقول هيرد، في نوبة غضب تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وفي وقت لاحق من، الخميس، مثلت شقيقتها الصغرى ويتني إنريكيز أمام المحكمة لتدعم رواية أختها فيما يتعلق بعلاقتها مع ديب، الذي التقت به هيرد أثناء التحضير لفيلم في عام 2011 وتزوجا عام 2015.