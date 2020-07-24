“نجد” يُمثل السينما السعودية في “تشانغتشون السينمائي” بالصين

متابعة بتجــــــــــرد: قال خالد الراجح منتج وكاتب الفيلم السعودي “نجد”، إن مهرجان “تشانغتشون” السينمائي وجَّه إليه الدعوة لمشاركة الفيلم في فعاليات دورة هذا العام للمهرجان الذي يقام في الصين.

وأضاف الراجح أن المهرجان العالمي، اختار فيلم “نجد” لتمثيل السينما السعودية في الصين، معربًا عن سعادته بأن يستطيع تلبية الدعوة لمشاركة “نجد” في هذا الحدث السينمائي الكبير.

وتمنى أن يسهم الفيلم في رفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية والتعريف بالهوية والتراث الوطني السعودي، وأن يكون هذا العمل باكورة لأعمال محلية تصل إلى المحافل العالمية خلال الفترة المقبلة.

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وذكر الراجح، أن “نجد” يستعد للمشاركة في عدد من المهرجانات العربية والدولية قريبًا، حيث إنه يجد ترحيبًا عربيًا وعالميًا للمشاركة في هذه المحافل الفنية، منوهًا بأن الفيلم حصل على جائزة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة في مهرجان العين السينمائي 2020 الذي أُقيم في دولة الإمارات منذ فترة.

ويعرض فيلم “نجد” حاليًا في صالات السينما، وهو تأليف وإنتاج خالد الراجح، وإخراج سمير عارف، وبطولة كل من: حياة الفهد وماجد مطرب وميساء مغربي وإبراهيم الحربي وعلي السبع وأميرة محمد وزهرة الخرجي ومريم الغامدي وابتسام عبدالله ومصطفى هريدي وأغادير السعيد ومحمد الكنهل وسعد الطلاس وامتنان محمد وناصر الربيعان.

وتدور أحداث الفيلم، والذي تم تصويره بين الرياض والكويت، عن الحياة الاجتماعية والظروف المعيشية التي سادت منطقة نجد في خمسينيات القرن الماضي عبر مجموعة من القصص والحكايات.