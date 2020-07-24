أحمد عز يتحصن من كورونا في عروض “علاء الدين”

متابعة بتجــــــــــرد: طالب الفنان المصري أحمد عز المخرج مجدي الهواري بإصدار تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى غرفته في كواليس عروض مسرحية “علاء الدين” لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وقال مصدر من داخل المسرحية، إن عز لن يمانع التقاط الصور التذكارية في العروض المخصصة لأسر شهداء الشرطة والجيش المصري وكذلك مع الأطباء والممرضين، مضيفًا أن مطالبته للهواري بمنع دخول أي شخص إلى غرفته يقتصر على عروض موسم عيد الأضحى.
وقد اتفق عز مع الهواري وإدارة “كايرو شو” على تخصيص عرضين، لصالح أسر شهداء الشرطة والجيش المصري وكذلك للأطباء والممرضين، وأعلن عن تبرعه وزملائه بأجورهم في العرضين.
ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي ومحمد ثروت.
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