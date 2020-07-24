بسبب ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يتنازل عن ثاني بطولاته المطلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: أفادت بعض المصادر أن الفنان أحمد العوضي رغم نجاحه العام الماضي من خلال تقديم شخصية هشام عشماوي في مسلسل “الاختيار”، ونجاحه في بطولته المطلقة الأولى في مسلسل “شديد الخطورة”، الذي يعرض حالياً على منصة “ووتش إت”، قرر التنازل عن مواصلة البطولة المُطلقة، والتي كان مقرراً أن يخوضها رمضان القادم.

وجاء تنازل العوضي عن البطولة المُطلقة، من أجل عيون زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث قررا أن يخوضا السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل يجمعهما في بطولة مٌشتركة، بنفس فريق عمل مسلسل العام الماضي “ونحب تاني ليه”.

ويعد المسلسل هو التعاون الأول الذي يجمع ياسمين والعوضي بعد الإعلان عن زواجهما رسميًا في أيار (مايو) الماضي، بعد قصة حب ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور من عيد ميلاد ياسمين لاحظ فيها الجمهور التقارب الشديد بين النجمين، وأن الصور المُنتشرة لم تكن تعبر عن الصداقة بين اثنين فقط، ليفجر شقيق ياسمين الأمر بطلبه من شقيقته ان تعلن عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالعوضي ليشتعل الموقف ويضطر الاثنان لإعلان حبهما ثم زواجهما بعد ذلك.