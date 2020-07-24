Gohary تُطلق "Ballouna" بالتعاون مع "Universal Music MENA

"الخليج 365" من بيروت: أطلقت المُغنّية المصريّة سارة الجوهري المعروفة بـ Gohary أغنيتها الجديدة “Ballouna" بالتعاون مع شركة"Universal Music MENA".
"Ballouna" أغنية مرحة وسلسة من نمط موسيقى البوب مع بعض إيقاعات الريغي، تُعبّر من خلالها سارة عن تجربة شخصيّة أثّرت بها وكانت مصدر إلهام لها.
وعن هذا العمل قالت Gohary:"هذه الأغنية تعني لي الكثير، فهي أوّل أغنية كتبتها وهي مُستوحاة من الصعوبات التي عانيت منها في بداية مسيرتي الفنّية والرفض الذي واجهته بسبب بدانتي". وأضافت :" أتحدّث من خلال هذه الأغنية عن أهميّة حبّ الذات وتقدير إختلافاتنا إن من الناحية الفكريّة أو الجسديّة أو الخلقيّة، فاختلافنا هو ما يُميّزنا".
يُذكر أنّ "Ballouna"هي من كلمات وألحان سارة وتوزيع شريف الوسيمي، أمّا الماسترينغ فلمعتز ندى، وقد صُورت الأغنية على طريقة الـ lyric Animated فيديو ، وهو ينقل بعض اللقطات من حفلةٍ فنيّة قدّمتها Gohary.
تجدر الإشارة أنّ Gohary المُلقّبة بـ"الصوت السعيد" بصدد التحضير لمجموعة من الأغنيات الجديدة التي تُشارك من خلالها جمهورها كالعادة تجارب مُختلفة من حياتها، والتي ستُطلقها قريباً مع شركة"Universal Music MENA".
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