تايلور سويفت تفاجئ جمهورها بألبوم جديد بعنوان "فولكلور"

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"الخليج 365" من بيروت: فاجأت المغنية الأميركية تايلور سويفت جمهورها بإعلانها الخميس إصدار أسطوانة جديدة بعنوان "فولكلور"، هي الثامنة لها تسجلها في استديو.

وتتضمن الأسطوانة 16 أغنية، فيما تشمل النسخة "المميزة" أغنية إضافية عنوانها "ذي ليكس"، على ما أوضحت المغنية في عدة تدوينات نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام.

وأضافت المغنية الثلاثينية "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، ولكن ثمة أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل"، في إشارة إلى هذه الأسطوانة.

وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة.

وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

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ومن المقرر ان يصجر الفيديو كليب لأغنية كارديغان الليلة وهي من كلماتها وإخراجها أيضاً.

وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت صدرت في نهاية آب/أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر".

وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.