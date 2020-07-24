يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من بيروت: فاجأت المغنية الأميركية تايلور سويفت جمهورها بإعلانها الخميس إصدار أسطوانة جديدة بعنوان "فولكلور"، هي الثامنة لها تسجلها في استديو.
وتتضمن الأسطوانة 16 أغنية، فيما تشمل النسخة "المميزة" أغنية إضافية عنوانها "ذي ليكس"، على ما أوضحت المغنية في عدة تدوينات نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام.
وأضافت المغنية الثلاثينية "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، ولكن ثمة أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل"، في إشارة إلى هذه الأسطوانة.
وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة.
وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.
ومن المقرر ان يصجر الفيديو كليب لأغنية كارديغان الليلة وهي من كلماتها وإخراجها أيضاً.
وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت صدرت في نهاية آب/أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر".
وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.
The music video for “cardigan” will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you’s to my brilliant, bad ass video team - cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe ‘Oz’ Osbourne, editor Chancler Haynes, special effects wizards David Lebensfeld & Grant Miller, and set designer Ethan Tobman. The entire shoot was overseen by a medical inspector, everyone wore masks, stayed away from each other, and I even did my own hair, makeup, and styling ????
A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Jul 23, 2020 at 5:08am PDT
كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت تفاجئ جمهورها بألبوم جديد بعنوان "فولكلور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.