شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يقدم 3 أغانى جديدة بتوقيع أحمد السقا وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد نور من تسجيل 3 أغانى سينجل جديدة، الأولى تحمل اسم "ياه عالفرحة"، من كلمات محمد شكرى، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادى مسرة والثانية بعنوان "أنتى هتسمعى"، من كلمات أحمد السقا، والثالثة لم يستقر على اسمها حتى الآن تجمعه مع عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر أن يتم طرح الأغانى على فترات متباعدة بيوتيوب.

من ناحية أخرى طرح محمد نور أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية الـ150 ألف مشاهدة فور طرحها الأسبوع الماضى.

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على جانب آخر سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق‎.‎

يذكر أن آخر أعمال محمد نور نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، علي ‏يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان ‏محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر ‏الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، ‏من إخراج أحمد البابلى‎.