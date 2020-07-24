شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد العزيز يقاضى ريهام سعيد وإدوارد بتهمة السب والقذف ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، بدعوى قضائية قُيد برقم 29210 بتاريخ 16/7/2020 عرائض ‏المكتب الفنى ضد الإعلامية ريهام سعيد يتهمها بالسب والقصف على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.‏ كما تقدم عبد العزيز بدعوى قضائية أخرى برقم 29211 بتاريخ 16/7/2020 عرائض المكتب الفنى ضد الفنان إدوارد يتهمه كذلك ‏بالسب والقذف فى البرنامج الذى يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.‏ Advertisements من ناحية أخرى يستحضر وائل عبد العزيز شخصية الفنان الراحل فاروق الفيشاوى فى "المشبوه" فى دوره الذى يلعبه فى فيلم ‏‏"الهجام" المقرر طرحه قريبا، إذ يجسد عبد العزيز دور ضابط أقرب لنفس الشخصية التى لعبها الفيشاوى فى المشبوه –‏ كما يشارك عبد العزيز فى فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوى، وخالد أنور، ويلعب الأخير دور شاب يعيش بمفرده فى منزله ‏ويواجه العديد من المواقف فى حياته، تنقلب حياته حين يتهم فى قضية قتل ويدخل السجن ليقابل وائل عبد العزيز "مسجل خطر" – ‏ضيف شرف الفيلم - الذى اعتاد على الحبس بين وقت وآخر، ويدور بينهما حوار طويل يطمئنه الأخير بأن قضيته "فشنك" ولا ‏يوجد أى دليل على إدانته‎.‎

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