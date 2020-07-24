شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتعاون مع عزيز الشافعى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسنى فى ألبومه الجديد، مع عزيز الشافعى فى أغنية من كلماته وألحانه، ويحمل الألبوم مفاجآت كثيرة، ويعمل حاليًا تامر على تسجيل باقى أغانى الألبوم، ليتم طرحه فى الفترة المقبلة.

كما يتعاون عزيز مع عدد كبير من المطربين فى ألبوماتهم الجديدة بعد نجاحه مع عمرو دياب، حيث يتعاون مع المطرب محمد رشاد فى أغنية سنجل مقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون مع المطرب أحمد جمال في أغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد من كلماته وألحانه وتوزيع أحمد عبد السلام، كما طرح لعزيز الشافعى مؤخرا أغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد باللهجة المصرية، وهى من كلمات أمير طعيمة، ‏توزيع توما على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.