بالصور والفيديو| منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت صفحة برنامج "Arab wood" على موقع "إنستجرام"، صورًا من حفل عيد ميلاد الفنانة منة شلبي.

وشارك في الاحتفال بعيد ميلاد منة، عدد من أصدقائها المقربين، إلى جانب الفنانة غادة عادل وابنتها، كما تم نشر فيديو ظهرت خلاله منة بجوار غادة وابنتها.

وصاحب الصور والفيديو التعليق التالي "احتفلت منة شلبي اليوم بعيد ميلادها في سهرة خاصة جمعت غادة عادل وابنتها ومحمد شاهين وأصدقاء مشتركين".