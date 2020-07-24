محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة نهال عنبر، صور خالها، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، معلنة وفاته.

وكتبت نهال "إلى اللقاء يا أغلى وأحن خال وأب ليا، المهندس فاروق أبو علم كنا أصحاب أكثر من انك خالي وحبيبي، إن القلب ليدمع على فراقك، رايح عند ماما وبابا وبهره سلملي عليهم، اللهم يثبتك عند السؤال ويرحمك برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة".

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، ومسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.

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كانت هذه تفاصيل خبر نهال عنبر تعلن وفاة خالها: "أحن خال.. كنا أصحاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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