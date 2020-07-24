كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيرين عبد الوهاب تحتفل بوصول أغنية "مشاعر" لـ 200 مليون مشاهدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بوصول أغنيتها الشهيرة "مشاعر" إلى أكثر من 200 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وغردت شيرين، قائلة: "‏النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ٢٠٠ مليون مشاهدة".

وتوجهت برسالة شكر لجمهورها وقالت: "وكل ده بسببكم وبسبب دعمكم ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم.. شكرًا ليكم".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة شيرين عبد الوهاب، بشكل كبير ولاسيما وأن أغنية مشاعر ‏ تعتبـر حالة غنائية خـاصة، وصلـت للجميـع وبـاتت واحـدة مـن الأغـاني المحفـورة في عالـم الأغنـية العربية.