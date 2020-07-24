ميار الببلاوي ترثي شقيقها وتنهار على الهواء.. فيديو مؤثر

رنا صلاح الدين - ظهرت الفنانة والمذيعة المصرية ميار الببلاوي بعد أيام قليلة على وفاة شقيقها علاء، وذلك من خلال برنامجها «أنا حوا» الذي تقدمه عبر شاشة النهار الفضائية المصرية.

ميار ظهرت بإطلالة سوداء، وبطلّة باهتة متخلية عن الماكياج البارز، ووضحت عليها ملامح التأثر والحزن البالغ على فقيدها، حيث حرصت على رثاء شقيقها بأبيات شعرية باللهجة الصعيدية في أول فقرات الحلقة، حيث بكت وأبكت المشاهدين قائلة: «قالوا الخال والد.. قولت أخويا زيادة عن الناس..قال الصعايدة قلبهم جامد قولت أخويا كتلة من الحنية والاحساس.. رحلت يا ولد أبويا.. رحلت أوام مقولتيليش بس دا قضاء ربنا وادينا اهو صابرة ومبشتكيش .. غيرش بس الفرقة صعبة يا ضهري وسندي».

وتابعت: «ريط حياتنا قدام عنيا لما بيعدي.. وقفت الصورة قدامي صورة صورة كأنها في قلبي محفورة .. فاكر لبس العيد.. فاكر قسمة اللقمة بينا .. فاكر الكلام اللي محدش يفهمه غيرنا يا قليل الكلام يا شقيقي رافعة بيك راسي وسط الخلايق والكون»، واختتمت بقولها: «يا مليح الخلق والخلقة يا هايل في خلقاتك تلبس البدلة كأنك ظابط ووكيل نيابة وتلبس الجلبية كأنك عمدة والعمودية لحد بابك جاتك ..ويوم ما قالوا مت انقسم ضهري نصين»، حيث انهارت البباوي وطلبت الخروج لفاصل إعلاني قبل العودة لاستكمال الحلقة.

يُذكر أن الفنانة ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، واتجهت لتقديم البرامج التلفزيونية التي تهم المرأة والمجتمع، وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC والمحور.