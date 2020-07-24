شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يطرح أغنية جديدة خلال أيام بعد نجاح "ماتغيبش ثوانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم اللبنانى وائل جسار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يحضر حالياً لطرح أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "ولا فى الأحلام"، تحمل طابعا رومانسيا وهى من ألحان أحمد زعيم، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، مضيفا "أتمنى إن الأغنية تنال إعجاب الجمهور".

وأضاف "جسار" أنه فى ظل ظروف كورونا، قررت تقديم أغانى سينجل على فترات متباعدة، حتى لا أغيب عن جمهورى، وأقدم لهم أعمالا متميزة وجديدة ومختلفة.

وأعرب وائل عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيته "ماتغيبش ثوانى"، قائلا "أنه لم يتوقع النجاح الجماهيرى التى حققته الأغنية حتى الآن، مؤكدا أن الأغانى القادمة لن تقل عن نفس المستوى وأفكار جديدة.

والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويره في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.