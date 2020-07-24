ابنة أحمد الفيشاوي تلتقي أخيها بعد طول غياب وتنشر الصور الأولى لوالدته.. شاهد

رنا صلاح الدين - التقت لينا ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي بأخيها "تيتوس" في لندن، بعدما قررت والدته الألمانية القيام برحلة إلى إنجلترا، حتى تتيح الفرصة لنجلها قضاء أجازة قصيرة مع شقيقته.

لينا نشرت صوراً تجمعها بأخيها ووالدته الألمانية، وهي اللقطات الأولى للسيدة دينيس ولمان والدة تيتوس، معربة عن شدة سعادتها واستمتاعها بالوقت العائلي الذي قضته برفقتهما، كما كشفت الصور التي نشرتها لينا عن علاقة الود التي تجمع بين والدتها، هند الحناوي، ودينيس، حيث نشرت الحناوي لقطات أيضاً تجمعها بوالدة أخو نجلتها، بالإضافة لصور عفوية تجمعهما بولديهما، معلقة عليها: «أخيراً التقينا مجدداً».

ابنة الفيشاوي كانت قد فاجأت الجميع منذ حوالي شهر بصور تجمعها بطفل وصفته بالأخ غير الشقيق، ويُدعى «تيتوس»، وكان الظهور لأول لنجل الفنان المصري في الإعلام، ومن بعد هذه الصور، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس" يبلغ من العمر 9 أعوام، مضيفاً في تصريحات صحفية أنه طلب منها تحرير توكيل خاص وإعطائه المستندات اللازمة لرفع دعوى إثبات نسب على أحمد الفيشاوي.

سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، على هذه الأنباء، خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي"، قائلة: "أنا كمحامية المفروض أي محامي قبل ما يتكلم ويقول أي تصريح يدرس الورق مرة واتنين وتلاتة.. أنا لغاية دلوقتي مفيش أي ورق مطروح أمام المحكمة هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية معرفش أساس صحتها فين»,

وأصافت: «الولد دا كان فين وشهادة ميلاده باسم مين ووالدته معها ورق رسمي والا لأ.. كل دا منعرفش عنه حاجة ومنقدرش نقول حاجة إلا من خلال ورق، وحتى الآن مفيش قضية رسمي اترفعت».