أول ظهور لحبيبة أحمد سعد الجديدة.. شاهد كيف احتفل بعيد ميلادها في منزله

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد سعد بحبيبته الجديدة في أجواء مبهجة بمنزله في القاهرة الجديدة بحضور عدد من أصدقائهما المقربين، في الوقت الذي أحيا الحفل، المطرب المصري الشعبي عمر كمال.

وفي لقطات من أجواء الحفل، ظهرت حبيبة الفنان لأول مرة منذ أن اعلن ارتباطه بها يناير الماضي، وهي «علياء بسيوني»، وهي سيدة أعمال من خارج الوسط الفني، وتملك متجرا لبيع الأزياء النسائية الفاخرة.

حبيبة احمد سعد الجديدة

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اللافت أن سعد نشر لأول مرة صورة تجمعه بحبيبته من أجواء حفل عيد ميلادها عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وهنأها في تعليق كتب فيه: «كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي»، في الوقت الذي نشر فيه كمال مقطع فيديو قصير من عيد الميلاد، ظهر فيه سعد يراقص حبيبته على أنغام «بنت الجيران».

يُذكر أن أحمد سعد كان قد صرح باستعداده للاحتفال بزفافه الرابع هذا العام، حيث سبق وتزوج الفنان المصري 3 مرات، الأولى من والده أبنائه، لبنى بيوني، والثانية من الفنانة المصرية ريم البارودي، والثالثة من النجمة سمية الخشاب، حيث مازال يعيش سعد صراعاً قضائياً مع الأخيرة منذ انفصالهما في مارس 2019، وذلك حول حقوقها الشرعية بعد الطلاق.