جمهور بريتنى سبيرز يتظاهر من أجلها أمام المحكمة.. صور

رنا صلاح الدين - تظاهر عدد من جمهور ومحبو المغنية والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز، أمام ساحات المحكمة خلال الساعات الماضية، وذلك حرصا منهم على الإيفاء بوعدهم معها، فى مدينة لوس أنجلوس، وجاء ذلك من خلال حملة "Free Britney" التي تسعى لفك الوصاية المفروضة عليها بسبب الفترة العصيبة التي عانت منها قبل سنوات بعد إدمانها، مما ادى لتصرفات غريبه من جانبها قبل شفائها تماماً.

بريتني سبيرز

وكانت المحكمة قد جعلت من والدها وصى علي كل قراراتها حيث التقطت عدسات المصورين خلال الساعات الماضية عدة صور لجمهورها ومحبيها أثناء وقوفهم أمام المحكمة.

جمهور بريتني سبيرز أمسكوا في يدهم لافتات كثيرة تطالب القاضي باستقلالية نجمتهم حيث يرى هؤلاء أن بريتني عانت الأمرين بسبب عدم استقلاليتها، وبالتالي مع شفائها لابد من عودة حياتها لطبيعتها.

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بريتني سبيرز

والجدير بالذكر أن النجمة التي تحظى بجماهيرية عريضة لا تستطيع التصرف في شئونها الخاصة بصورة اعتيادية سواء عبر إدارة أموالها أو إمضاء عقود جديدة على مدار 10 سنوات، خاصة أن والدها لم يعد المسئول عنها بعدما اعتذر عن الأمر مؤخراً لأمور شخصية خاصة به وحالته الصحية، وبالتالي عين القاضى شخصاً آخر مسئولاً، وهو الأمر الذى يري جمهور ومحبو بريتني أنه يضرها إلى حد كبير، وبالتالي لابد من تحريرها من الوصاية عليها خاصة مع اتزانها مؤخراً.

بريتني سبيرز