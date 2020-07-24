النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها

رنا صلاح الدين - ديمي لوفاتو

أعلنت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ديمي لوفاتو عن خطوبتها رسميًا لحبيبها Max Ehrich ، وذلك بعد علاقة استمرت 5 أشهر منذ مارس الماضي.

النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، كشفت عن خطوبتها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة: احببت اللحظة التي قابتلك فيها .. فهو شيء لا استطيع وصفه لأحد.

ديمي لوفاتو

والتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لديمى لوفاتو، منذ أيام بصحبة صديقها ماكس "MAX EHRICH" خلال توجههما لتناول وجبة العشاء فى أجواء رومانسية وذلك فى ماليبو.

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ديمي لوفاتو

وظهرت ديمي لوفاتو مرتدية ملابس سهرة قصيرة باللون الأسود مع قناع متداخل الألوان وهو من أحدث التصميمات التي تسعي دائما النجمات للظهور بها، وكانت لوفاتو ممسكة بيد ماكس عند خروجهما من واحد من أشهر المطاعم هناك.

وعلى جانب أخر، دشنت ديمي لوفاتو صندوق للصحة النفسية لدعم المتضررين من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم في الشهور الأخيرة.

ديمي لوفاتو

وقالت النجمة الشهيرة بحسب مووقع Just Jared، أن الهدف من ذلك الصندوق المساعدة وتقديم يد العون للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وقلق مزمن بسبب كورونا.