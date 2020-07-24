الخليج 365الجمعة 2020/7/24 01:53 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن مكتب النائب العام السوداني، الجمعة، العثور على مقبرة جماعية يرجح أنهالجثامين 28 ضابطا قتلهم نظام الإخوان البائد ودفنهم فيها عام 1990.
وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان: "إن البينات تشير إلى أن المقبرة التي هي التي ووري فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية".
وأضافت أنه "وعقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع، فإن النيابة العامة عبر فريق مهني متميز مكون من 23 خبيرًا من المتخصصين في المجالات المختلفة، ووفقا للبينات التي توافرت لدى لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام ؛للتحقيق في مقتل ٢٨ ضابطا في رمضان من العام ١٩٩٠ تمكنت النيابة العامة من العثور على المقبرة الجماعية".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة وبتوجيه من النائب العام ستجري كل ما يلزم لاستكمال إجراءات استخراج الجثامين؛ بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي؛ ودائرة الأدلة الجنائية؛ وشعبة مسرح الحادث؛ لاتخاذ جميع الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة".
وشدد البيان على أن "كل المواقع المحتملة تحت حراسة القوات المسلحة؛ وقوات الدعم السريع ؛لمنع الاقتراب من المنطقة إلي حين اكتمال الإجراءات".
وأكدت النائب العام السوداني لأسر الضحايا أن "مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة؛ تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السودانية تعثر على رفات 28 ضابطاً نفذوا محاولة انقلاب فاشلة في 1990 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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