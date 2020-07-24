هداف الدوري الإيطالي.. قطار رونالدو يتعطل لصالح إيموبيلي

سقط يوفنتوس بشكل مفاجئ خارج ملعبه على يد أودينيزي بنتيجة 1-2، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، ليتأجل تتويجه باللقب الـ36 في تاريخه.

المباراة شهدت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التسجيل لأول مرة في مرمى أودينيزي، الذي سبق له هز شباكه بـ3 أهداف خلال مباراتين فقط.

وفشل رونالدو للمرة الثانية في التسجيل منذ استئناف الكالتشيو في يونيو/حزيران الماضي، ليتوقف رصيده التهديفي عند 30 هدفا.

Advertisements

هذا الفشل لعب دورا في تأجيل تتويج فريقه باللقب، إذ يعول عليه اليوفي بنسبة كبيرة في حمل الفريق على عاتقه.

وأبقى "الدون" الباب مفتوحا أمام منافسه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو للانفراد بصدارة قائمة الهدافين، حال تسجيله هدفا واحدا خلال مواجهة كالياري، المقامة على ملعب "الأولمبيكو".

ويتقاسم الثنائي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 30 هدفا، لكن الصراع سيبقى محتدما بينهما حتى الجولة الأخيرة.

ويطمح رونالدو لتعويض إخفاقه في الجولات الـ3 المتبقية، على أمل تسجيل هدفين على الأقل يقودانه لأن يصبح أول لاعبي يوفنتوس وصولا إلى 32 هدفا بموسم واحد في تاريخ الكالتشيو.