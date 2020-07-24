شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يفاجئ حميد الشاعرى بفيديو سيلفى..ويعلق:"شوفتوا الكابو اتخض إزاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ النجم مصطفى قمر، النجم حميد الشاعرى، بزيارة فى منزله، حيث دخل إلى المنزل دون أن يشعر، وكان حميد منهمكًا حينها فى جلسة عمل، وقال مصطفى قمر، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "أنا دلوقتى يا جماعة دخلت البيت عند حميد من غير ما يحس أنا هشوفه بيعمل إيه خشوا معايا.. وسأل حميد: بتعمل إيه يا حميد؟".

الفنان مصطفى قمر، وجه الكاميرا فى وضعيه "السيلفى" إلى الفنان حميد الشاعرى، الذى تفاجئ بأن مصطفى قمر يقوم بالتصوير ليعبر عن مفاجأته بتعبيرات الصدمة على وجهه، ونشر قمر، الفيديو، ممازحًا حميد، وكتب فى تعليقه على المقطع المصور، "شوفتوا الكابو اتخض إزاى".

وكان قد انتهى النجوم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعرى من تسجيل أغنيتهم الجديدة "زحمة الأيام" ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وتعد المرة الثانية التى يجتمع فيها الرباعى فى أغنية واحدة، وذلك بعد الإعلان الذى قدموه فى موسم رمضان الماضى.

الأغنية بمثابة إهداء إلى أرواح الناس الذين افتقدناهم خلال الشهور القليلة الماضية ويراهن عليها الرباعى بقوة فى مشوارهم الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عام، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، وتوزيع نديم الشاعرى، وألحان الراحل اشرف سالم.

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وانتهى النجم إيهاب توفيق مؤخرًا من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شايلها.. واللى فى الشدة أفتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق قدم فى شهر رمضان الماضى، دعاء دينى بعنوان "يارب" كلمات أحمد عبد الله، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز، وسبقه كليب بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصرى وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمى عبد الحميد.

وينتظر النجم مصطفى قمر طرح الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بعدما تم طرح الجزء الاول من الألبوم عام 1996، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد، مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.