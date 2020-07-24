شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شهيرة تتوسط ماجدة ونجوى فؤاد فى صورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة القديرة شهيرة عبر حسابها على إنستجرام صورة نادرة تجمعها بالنجمتين الكبيرتين ماجدة ونجوى فؤاد، وعلقت: "وأنا بدعبس كدة لقيت نفسى فى وسط الزمن الجميل، فعلا أجمل من زمانا، حبيت الصورة ولقيت نفسى بنزلها لكم.. مدام ماجدة نجمتى المفضلة ومدام نجوى" على حد تعبيرها.

وتوفيت الفنانة المصرية ماجدة الصباحى يناير الماضى عن عمر 89 عاما، بعد غياب طويل عن السينما والأضواء. ومن أشهر الأفلام التى أثرت بها ماجدة مكتبة السينما المصرية والعربية: الآنسة حنفي، وبنات اليوم، والعمر لحظة، والغريب، والنداهة، والمراهقات، وأنف وثلاث عيون، وبائعة الجرائد وغيرها من الأفلام التى تجاوز عددها الستين فيلما.

ونعت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، الفنانة رجاء الجداوي، التى رحلت عن عالمنا بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.ونشرت نجوى فؤاد صورة للراحلة رجاء الجداوى عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها: " وداعا أختى وصديقة ورفيقة العمر العظيمة المحترمة رجاء الجداوى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمها ونور قبرها واسكنها الجنة.. أرجو الدعاء للمرحومة بالرحمة والمغفرة وعزائى الشديد لأسرتها وربنا يصبر قلب ابنتها الغالية أميرة".