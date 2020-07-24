شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل وإبراهيم عيسى فى المشاهدة الأخيرة لـ"صاحب المقام" قبل الطرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت المشاهدة الأخيرة لنسخة فيلم صاحب المقام المخرج ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى، وذلك لمشاهدتها قبل طرح الفيلم أول أيام العيد.

من جانبه وجه ماندو العدل التحية لكل صناع العمل، قائلاً: "عايز أشكر كل كرو الفيلم من أكبر عامل لأصغر عامل.. كل اللى كانوا ورا الكاميرا أبطال حقيقيين".

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وخص ماندو العدل أبطال العمل كل على حدة وبدأ بالنجمة الكبيرة يسرا قائلا: "يسرا.. فخور إن إحنا اشتغلنا وإن فى الـcv بتاعى اسم كبير قوى كدة ده غير إنها إنسانة من أجمل ما يكون".

وأضاف: شكرا لـ آسر ياسين .. ممثل محترم ومحترف وموهوب لأقصى درجة وتعب معايا جدا فى الفيلم على كل المستويات.. شكرا أمينة خليل.. موهبة جميلة وبتتقدم.. شكرًا بيومى فؤاد هتشوفوه بشكل مختلف.. وألف شكر لكل ضيوف الشرف اللى نورونا وعلى رأسهم إبراهيم نصر ومحمود مسعود الله يرحمهما".

وأخيرًا تمنى ماندو العدل أن ينال العمل إعجاب الجمهور قائلاً: "يارب الفيلم يتشاف كويس ويعجب الناس ويدينا على قد تعبنا واجتهادنا".

وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح تطارده طوال الأحداث، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث إن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.