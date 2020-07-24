شكرا لقرائتكم خبر عن الله أكبر كبيرا.. نجوم الطرب يتغنون بتكبيرات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الله أكبر كبيرا .. والحمد لله كثيرا"، مع بداية شهر ذى الحجة وقرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تثير التكبيرات فرحة فى نفوس المصريين والمسلمين فى العالم أجمع، ويحب عموم المسلمين سماعها بأصوات أشهر القراء والمشايخ وكذلك عدد من نجوم الفن الذين تغنوا بها محتفلين بالعيدين الفطر والأضحى.

ومن أبرز النجوم الذين تغنوا بتكبيرات العيد الكينج محمد منير، والنجم محمد فؤاد، والنجمة الإماراتية أحلام، وكذلك الفنان الكبير إيمان البحر الدرويش، والمطرب الشاب أحمد جمال.

وأعلنت وزارة الأوقاف، نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها"، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم فى صلاة عيد الفطر سواء بسواء، فى ظل إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأكدت الوزارة أنه سيتم اقتصار باقى المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.