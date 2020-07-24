شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يهنئ ابنته بعيد ميلادها: قضاء الوقت معك أهم الأشياء المفضلة لدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، على تهنئة أبنته كريستينا، بعيد ميلادها، بكلمات رقيقة، موضحا أن قضاء أوقاته معها هو أكثر الأشياء المفضلة لديه.

وكتب أرنولد شوارزنيجر، عبر حسابه بموقع انستجرام" عيد ميلاد سعيد كريستينا! أنا فخور بك كل يوم ، وأنا أحبك من كل قلبي ، وقضاء الوقت معك هو أحد الأشياء المفضلة لدي للقيام بها، لا استطيع الانتظار لرؤية ما أنجزته هذا العام".



أرنولد شوارزنيجر وابنته كريستينا

وحرص النجم ارنولد شوارزينجر على الاستمتاع بوقته مهما مرت السنوات، حيث يؤمن بأن العمر مجرد رقم، وبالتالي لا يكترث لوصوله لـ 74 من العمر، ويحاول الظهور بكامل الحيوية والنشاط أينما ظهر مثلما حصل مؤخراً أثناء التقاط عدة صور له نشرها موقع الديلي ميل خلال تقرير وهو يقود العجلة الخاصة به في شوارع لوس انجلوس.

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على جانب آخر ورغما أن ارنولد كان أول الداعمين لحركة حياة السود مهمة، إلا أن تمثاله لم يسلم من التخريب على يد المتظاهرين ضد العنصرية، نهاية الشهر الماضي، حيث قام عدد من المتظاهرين بصبغ أيدى تمثال أرنولد شوارزنيجر البروزنى باللون الأحمر، بينما كتبت عبارة على الأرضية بجانبه:"الدم على يديك".

وذكر موقع مجلة (Muscle & Fitness) المتخصصة في هي مجلة بناء أجسام أمريكية، وتنشرها مؤسسة أميريكان ميديا إنك، أن شوهت التماثيل والآثار الأخرى في جميع أنحاء ولاية أوهايو بطريقة مماثلة، ولكن في هذه الحالات كانت الأرقام لأشخاص لديهم ميول عنصرية ملحوظة.