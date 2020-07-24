شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحتفل بوصول أغنية مشاعر لـ200 مليون مشاهدة: وصلت لقلوبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة شيرين عبد الوهاب بوصول أغنيتها مشاعر إلى 200 مليون مشاهدة منذ طرحها بموقع يوتيوب، كما وجهت الشكر إلى جمهورها لدعمه لها خلال مشورها الفني.

وكتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر:" النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت ل٢٠٠ مليون مشاهدة. وكل ده بسببكم وبسبب دعمكم ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم. شكراً ليكم".



شيرين عبد الوهاب عبر موقع تويتر

وتخطت أغنية مشاعر للنجمة شيرين عبد الوهاب أكثر من 200 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، منذ صدورها عام 2013، وهى من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد أبراهيم.

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وكتب الملحن محمد رحيم عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "الحمد لله بشكر ربنا على النجاح الكبير ده أغنية مشاعر تخطت 200 مليون مشاهدة.. الحقيقة خطوة جميلة جدا أسعدتنى وألف مبروك لحبيبتى شيرين ولكل فريق العمل وكل حد شارك فى الأغنية دى.. ويارب دايما كل الناس ناجحين ومبسوطين".

من ناحية أخرى أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي".