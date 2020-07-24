شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"فلاش باك" ثانى أعمال السيناريست أحمد عثمان للسينما بعد "قبل الأربعين"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد السيناريست أحمد عثمان، على عمل سينماسئى جديد يحمل عنوان "فلاش باك" – اسم مبدئى - من المقرر التحضير له خلال ‏الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير فيلم قبل الأربعين، والفيلم مأخوذ عن رواية الخائن وينتمى إلى الأعمال الرومانسية التشويقية.‏

كما أعلن عثمان عن تعاقده على أكثر من عمل درامي في الآونة الأخيرة، منهم مسلسل يحمل عنوان "الوحي" مبينًا أنَّه الاستعداد ‏للعمل قريبًا وذلك تحت إشراف المخرج محمد أسامة.

وتدور أحداث "الوحي" حول جريمة قتل مصورة تنتشر عبر شبكات التواصل ‏الاجتماعي؛ التي تعكس قدرة تلك الشبكات بالتلاعب بمشاعر الجمهور وعقولهم لمصالح خفية لتثير التساؤلات والرأي العام وغيرها من ‏الأحداث‎.‎

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يذكر أن فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من ‏تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من ‏الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى‎".‎