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شكرا لقرائتكم خبر عن "فلاش باك" ثانى أعمال السيناريست أحمد عثمان للسينما بعد "قبل الأربعين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد السيناريست أحمد عثمان، على عمل سينماسئى جديد يحمل عنوان "فلاش باك" – اسم مبدئى - من المقرر التحضير له خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير فيلم قبل الأربعين، والفيلم مأخوذ عن رواية الخائن وينتمى إلى الأعمال الرومانسية التشويقية.
كما أعلن عثمان عن تعاقده على أكثر من عمل درامي في الآونة الأخيرة، منهم مسلسل يحمل عنوان "الوحي" مبينًا أنَّه الاستعداد للعمل قريبًا وذلك تحت إشراف المخرج محمد أسامة.
وتدور أحداث "الوحي" حول جريمة قتل مصورة تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ التي تعكس قدرة تلك الشبكات بالتلاعب بمشاعر الجمهور وعقولهم لمصالح خفية لتثير التساؤلات والرأي العام وغيرها من الأحداث.
يذكر أن فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى".
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