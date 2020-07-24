أناقة كارمن سليمان وسامح حسين بصحبة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل منزله.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

سميرة سعيد

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية مبهجة.

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها.

مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته وسام حامد.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من "المصيف"، بإطلالة أنيقة.