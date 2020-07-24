من جديد.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورًا تجمعها بـ"تيتوس" ووالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا تجمعها بوالدتها وسيدة ألمانية بصحبة طفلها "تيتوس".

وكتبت لينا في تعليقها على الصور، تؤكد أن تيتوس، لم يكن بهذه الألفة في زيارته الأولى لها، لافتة أنها استمتعت كثيرًا بهذه الزيارة، وهو ما يجعلها تشعر بالحزن لأنها ستفتقده، متابعة "شعرت حقًا وكأننا نعرف بعضنا البعض طوال حياتنا".

وأضافت "أنا محظوظة للغاية لأن لدي عائلة رائعة، وأن يكون هناك أناس يهتمون بي حقًا"، مشددة على أنها تتمنى أن يتكرر لقائهما في المستقبل أكثر.

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كانت هند الحناوي، والدة لينا أحمد الفيشاوي، تحدثت في برنامج منصات عبر سكاي نيوز عربية، عن ابن جديد لوالد ابنتها، وقضية نسب في طريقها للمحاكم المصرية، ترفعها سيدة ألمانية هي والدة طفل يُدعى "تيتوس"، تزعم نسبه للفيشاوي، وعمره الآن 8 سنوات تقريبًا.

ومن جانبه، علقت محامية "الفيشاوي" سناء لحظي، لأول مرة في لقاء تليفزيوني أجرته مع برنامج "ET بالعربي"، عن الأنباء التي ترددت الفترة الأخيرة بشأن ظهور ابن جديد لموكلها الفنان أحمد الفيشاوي، من زوجة ألمانية.

وقالت "لغاية دلوقتي مفيش ورق مطروح أمام المحكمة، هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا وعلى القنوات الفضائية، معرفش أساسها القانوني إيه، وصحته إيه؟".