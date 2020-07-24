نبيلة عبيد تحتفي بتوثيق حسابها على "إنستجرام": "أخيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

احتفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بتوثيق حسابها على موقع إنستجرام.

ونشرت نبيلة صورة لحسابها الرسمي، وعلقت: "أخيرًا تم توثيق الصفحة رسميًا على موقع الإنستجرام... والصفحة دي هي الصفحة الرسمية الوحيدة ليا.. بمسي عليكم يا أجمل ناس".

يُذكر أن عدة حسابات تحمل اسم نبيلة عبيد، لكنها نفت أكثر من مرة مسؤوليتها، مؤكدة أن بعض المعجبين يديرونها.