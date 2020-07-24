محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
احتفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بتوثيق حسابها على موقع إنستجرام.
ونشرت نبيلة صورة لحسابها الرسمي، وعلقت: "أخيرًا تم توثيق الصفحة رسميًا على موقع الإنستجرام... والصفحة دي هي الصفحة الرسمية الوحيدة ليا.. بمسي عليكم يا أجمل ناس".
يُذكر أن عدة حسابات تحمل اسم نبيلة عبيد، لكنها نفت أكثر من مرة مسؤوليتها، مؤكدة أن بعض المعجبين يديرونها.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد تحتفي بتوثيق حسابها على "إنستجرام": "أخيرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.