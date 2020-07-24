وفاة المطرب البحريني سلمان زيمان بسرطان الدم تتصدر تريندات السعودية

تصدرت وفاة المطرب البحريني سلمان زيمان ، مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وتوفي المطرب البحريني سلمان زيمان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع مع سرطان الدم، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعتبر الفنان سلمان دعيج خليفة بن زيمان، أحد أبرز نجوم الأغنية البحرينية، ولد في 14 أغسطس 1954 في المحرق في البحرين،

وتلقى تعليمه الثانوي في مدارسها، ثم دخل مدرسة المنامة الصناعية وتخصص فيها آلات وبرادة (مخرطة)، وتخرج عام 1973، ثم عمل عامًا كرسام صناعي في وزارة الأشغال.

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عاجل.. وفاة سلمان زيمان عن عمر ناهز الـ65 بعد صراع مع المرض

وفي عام 1974م، توجه إلى بغداد

لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة التكنولوجيا، ثم عاد بعد تخرجه إلى البحرين، واشتغل في بناء وإصلاح السفن مدة 7 سنوات.

وبعد ذلك، قرر التوجه إلى الكويت حيث بدأت مسيرته الفنية، وبقي فيها حتى 1987م، عاد بعد ذلك إلى البحرين وبدأ في التدريس الموسيقي، الذي استمر فيه 20 عامًا، وفي 2010 تقاعد عن العمل، وتفرغ للغناء.

تزوج سلمان زيمان من خارج الوسط الفني، ولديه 3 من الأبناء، هم: سلام، وأيمن، ودعيج.